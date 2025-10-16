Apple lancia M5 sui nuovi iPad Pro e MacBook Pro da 14 pollici prezzi e date

(Adnkronos) – Apple ha presentato due nuovi prodotti che condividono lo stesso cuore tecnologico: il chip M5. Il nuovo MacBook Pro da 14 pollici e l’iPad Pro di ultima generazione segnano l’ingresso in una fase in cui l’intelligenza artificiale non è più solo un’aggiunta, ma una componente strutturale dell’esperienza d’uso. Il MacBook Pro 14” con M5 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Apple lancia il Vision Pro con chip M5, ma non in Italia - X Vai su X

Samsung sfida ad Apple Vision Pro: pronto il lancio del visore Project Moohan Samsung lancia Project Moohan: il visore Galaxy XR con Android XR, display micro OLED 4K, Snapdragon XR2 Gen2 e funzioni avanzate. - facebook.com Vai su Facebook

Apple lancia i nuovi chip M5 per l’Ai. Arrivano sui nuovi iPad Pro e Macbook Pro - Apple ha presentato oggi il chip M5, cuore dei nuovi iPad Pro e MacBook Pro da 14 pollici, completando la serie di aggiornamenti hardware che precede la stagione degli acquisti natalizi. Segnala ilsole24ore.com

IL SOLE 24 ORE * TECNOLOGIA: «APPLE LANCIA I NUOVI CHIP M5 PER L’AI. ARRIVANO SUI NUOVI IPAD PRO E MACBOOK PRO» - Apple ha presentato oggi il chip M5, cuore dei nuovi iPad Pro e MacBook Pro da 14 pollici, completando la serie di aggiornamenti hardware che precede la ... Secondo agenziagiornalisticaopinione.it

Apple lancia M5 sui nuovi iPad Pro e MacBook Pro da 14 pollici, prezzi e date - Il chip M5 debutta su MacBook Pro e iPad Pro portando l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza d’uso: più potenza, efficienza e continuità tra dispositivi, ma il design è sempre lo stesso ... Si legge su adnkronos.com