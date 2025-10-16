apple investe in energia verde in europa e punta sulla sicilia per i suoi progetti ue

Roma, 16 ottobre 2025 – Apple rafforza la sua strategia ambientale in Europa annunciando nuovi investimenti per la produzione di energia rinnovabile. Dopo i progetti in Spagna e Grecia, la società ha scelto la Sicilia come punto di partenza per un piano che porterà oltre 600 milioni di dollari di investimenti e 650 megawatt di nuova energia pulita nel continente. Un piano per un futuro a emissioni zero. L’impegno ambientale di Apple non è nuovo, ma con il progetto annunciato questa settimana assume una portata europea. L’azienda guidata da Tim Cook ha confermato che entro il 2030 ogni watt consumato dai propri dispositivi sarà compensato da energia rinnovabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

