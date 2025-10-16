Il voto in Toscana miete vittime anche tra i presunti vincitori del campo largo: Chiara Appendino minaccia le dimissioni da vicepresidente dei 5 stelle in dissenso con la linea del leader Giuseppe Conte e anche per i risultati negativi fino ad ora ottenuti dal Movimento alle elezioni regionali. Montano le voci, mai smentite o rettificate formalmente dalla ex sindaco di Torino, che in queste ore si trincera dietro il silenzio. Un silenzio che in alcuni ambienti dei 5 stelle viene letto come un momento di riflessione al quale il leader sembra non dar peso più di tanto. La presa di posizione di Appendino è comune a tanti pentastellati: serve più autonomia del M5s dal Pd altrimenti il Movimento è morto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Appendino non vuole morire dem, ipotesi dimissioni. M5s in tumulto, Conte stizzito: l’ho nominata io