Appendino contro Conte Le primarie sul Fatto
Minaccia di dimettersi e chiede di rimettere in discussione “sia i temi sia, soprattutto, le alleanze”. Dopo il filotto di batoste rimediato dal M5s alle ultime regionali durante l. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Chiara #Appendino, ex sindaca di Torino, evoca le dimissioni dalla carica di vicepresidente del Movimento 5 Stelle per chiedere un cambio di “postura” su temi e alleanze dopo i risultati delle ultime regionali. Ma il leader #M5S, Giuseppe #Conte, minimizza - X Vai su X
Nervosismo nel M5S: Chiara Appendino minaccia le dimissioni da Vice di Giuseppe Conte. #M5S #elezioniregionali2025 #GiuseppeConte #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/nervosismo-nel-m5s-chiara-appendino-minaccia-dimissioni-da-vice-di- - facebook.com Vai su Facebook
Appendino contro Conte. Le primarie sul Fatto - Dopo le sconfitte regionali l’ex sindaca di Torino minaccia le dimissioni, contesta il campo largo e prepara un’intervista- Si legge su ilfoglio.it
Primarie, la tela di Conte Le contromosse di Schlein - Ufficialmente dicono che è troppo presto per parlarne, ma nei fatti tutti stanno già preparando la partita. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Se votassi alle primarie dei 5 Stelle sceglierei il signor Giampaolo al posto di Conte - Se mai votassi alle primarie del MoVimento 5 Stelle, sceglierei il signor Giampaolo, il candidato che nel curriculum allegato alla propria candidatura rivendica di avere cercato di consegnare (cito ... Si legge su ilfoglio.it