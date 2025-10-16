Appendino contro Conte Le primarie sul Fatto

Ilfoglio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minaccia di dimettersi e chiede di rimettere in discussione “sia i temi sia, soprattutto, le alleanze”. Dopo il filotto di batoste rimediato dal M5s alle ultime regionali durante l. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

appendino contro conte le primarie sul fatto

© Ilfoglio.it - Appendino contro Conte. Le primarie sul Fatto

Altre letture consigliate

appendino contro conte primarieAppendino contro Conte. Le primarie sul Fatto - Dopo le sconfitte regionali l’ex sindaca di Torino minaccia le dimissioni, contesta il campo largo e prepara un’intervista- Si legge su ilfoglio.it

Primarie, la tela di Conte Le contromosse di Schlein - Ufficialmente dicono che è troppo presto per parlarne, ma nei fatti tutti stanno già preparando la partita. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Se votassi alle primarie dei 5 Stelle sceglierei il signor Giampaolo al posto di Conte - Se mai votassi alle primarie del MoVimento 5 Stelle, sceglierei il signor Giampaolo, il candidato che nel curriculum allegato alla propria candidatura rivendica di avere cercato di consegnare (cito ... Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Appendino Contro Conte Primarie