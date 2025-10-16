Appendino agita il Movimento 5 Stelle | Conte nega le dimissioni della sua vice e chiude il caso
Chiara Appendino e Giuseppe Conte Tensioni esplodono al vertice del Movimento 5 Stelle: Chiara Appendino minaccia di dimettersi da vicepresidente dopo il flop toscano al 4,34%, accusando le alleanze col Pd di logorare il partito. L’assemblea congiunta di deputati e senatori, tenutasi martedì sera a Roma ha acceso i riflettori su crepe interne che rischiano di minare la leadership di Giuseppe Conte. L’ex premier smentisce le ventilate dimissioni della Appendino. Ma l’ex sindaca di Torino, da sempre paladina dell’autonomia grillina, ha fatto sentire la sua voce: “Non ci nascondiamo dietro un dito. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
