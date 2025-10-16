Apex Legends | Showdown squarcia il velo nel nuovo evento Scatena l’Inferno
Siete pronti a rispedire qualche creatura infernale lì da dov’è venuta? Non c’è modo migliore per celebrare la stagione più spettrale che con il nuovissimo evento di Apex Legends: Showdown Scatena l’Inferno in programma dal 14 ottobre al 4 novembre! La morte voleva prendersi l’anima di Mad Maggie, ma lei non si è arresa senza combattere. Ora le armate delle tenebre si scontrano nell’evento Scatena l’Inferno per conquistare l’unica anima troppo indomita per essere annientata. Per maggiori dettagli sul nuovo evento Scatena l’Inferno, date un’occhiata al post del blog qui. Durante questo evento, Jolly prende totalmente il controllo di Halloween: i giocatori possono scegliere i jolly di Mietitori o Demoni per padroneggiare le arti oscure, attaccare gli avversari con le testate Rev e andare a caccia di capsule bottino da brivido. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una leggenda asfissiante - Mi manca l'aria #videogiochi #videogames #ApexLegends #immagini - X Vai su X
Apex Legends lancia l’evento “Scatena l’Inferno” per Halloween - Apex Legends lancia l’evento Scatena l’Inferno per Halloween dal 14 ottobre, con nuove skin, modalità e il ritorno delle testate Rev. techprincess.it scrive
Apex Legends Stagione 23 Dallo Squarcio: una nuova Lifeline - Dopo la carrellata di nuovi contenuti arrivati il 6 agosto con Onda d'Urto, la stagione 23 Apex Legend, intitolata Dallo Squarcio, ha il compito di fare ordine e ri- Scrive multiplayer.it
Apex Legends: Showdown introduce la nuova modalità Wildcard - La Stagione 26 di Apex Legends è intitolata Showdown, e introduce la nuova modalità permanente Wildcard. Si legge su multiplayer.it