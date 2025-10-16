Siete pronti a rispedire qualche creatura infernale lì da dov’è venuta? Non c’è modo migliore per celebrare la stagione più spettrale che con il nuovissimo evento di Apex Legends: Showdown Scatena l’Inferno in programma dal 14 ottobre al 4 novembre! La morte voleva prendersi l’anima di Mad Maggie, ma lei non si è arresa senza combattere. Ora le armate delle tenebre si scontrano nell’evento Scatena l’Inferno per conquistare l’unica anima troppo indomita per essere annientata. Per maggiori dettagli sul nuovo evento Scatena l’Inferno, date un’occhiata al post del blog qui. Durante questo evento, Jolly prende totalmente il controllo di Halloween: i giocatori possono scegliere i jolly di Mietitori o Demoni per padroneggiare le arti oscure, attaccare gli avversari con le testate Rev e andare a caccia di capsule bottino da brivido. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Apex Legends: Showdown squarcia il velo nel nuovo evento Scatena l’Inferno