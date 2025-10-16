Aperta con l' omaggio a Eduardo la rassegna Uni3 di Valmadrera

L’auditorium di Valmadrera ha ospitato mercoledì 15 ottobre il primo incontro della Rassegna 202526 di UNI3 - Università della terza età diventato un consueto e apprezzato appuntamento stagionale. L’incontro si è aperto con la presentazione del programma dell’intera rassegna valmadrerese, a cura. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

