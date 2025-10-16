Anziano bloccato da tre giorni su una barella al Ruggi | la denuncia di Polichetti Udc

Un uomo di 77 anni sarebbe bloccato da tre giorni su una barella al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno, in attesa di un posto letto. L'anziano, affetto da polmonite e reduce da un intervento per melanoma, viene curato con antibiotici endovena in una condizione di profondo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

