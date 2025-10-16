Anziani più protetti | il 21-valente rafforza lo scudo anti-pneumococco
Prevenzione, evidenze e responsabilità pubblica si incontrano a Roma: dalle analisi epidemiologiche alla pratica, il richiamo è chiaro. Nel dialogo sull’“Investing for Healthy Ageing”, l’igienista Giancarlo Icardi sottolinea il ruolo del vaccino anti-pneumococcico 21-valente, pensato per proteggere meglio gli anziani e ridurre complicanze che pesano su famiglie e sistema sanitario. Dati che parlano, scelte che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
