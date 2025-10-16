Anziani Iss | over 65 a rischio isolamento sociale

Salute. Sempre più persone sopra i 65 anni sono a rischio di isolamento sociale. Lo afferma l’Istituto Superiore di Sanità. Servizio di Cesare Cavoni TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Anziani, Iss: over 65 a rischio isolamento sociale

ANZIANI: UIL, 'PRESTAZIONE UNIVERSALE FLOP, 5MILA DOMANDE SU OLTRE 1,5 MLN NON AUTOSUFFICIENTI ' = Delle domande pervenute, accettato solo il 41%, 'governo ci convochi, in manovra subito risposte' Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - ''Annuncia - facebook.com Vai su Facebook

Possibilità di Pranzare Insieme al Centro Polivalente Anziani - Over 65 - X Vai su X

Anziani, un over 65 su sette vive isolato (con conseguenze sulla salute) - 2023, dichiara infatti che, durante una settimana normale, non ha avuto contatti, neppure telefonici, con altre ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Anziani: Iss, 17 over 65 su 100 hanno una condizione di fragilità; 14 su 100 una disabilità - Circa 17 persone su 100 in Italia sopra i 65 anni vivono in condizione di fragilità, 14 su 100 hanno una disabilità e una su quattro ha un problema sensoriale fra vista, udito e masticazione che non ... Come scrive agensir.it

Depressione in Umbria, sintomi per il 6% degli adulti e il 13% degli over 65: allarme anziani - di Maria Giulia Pensosi In Umbria poco meno del 6 per cento degli adulti e circa il 13 per cento degli over 65 accusano sintomi di depressione. Secondo umbria24.it