Antonio Russo il radicale giornalista

Venticinque anni fa veniva ucciso dai servizi segreti della Federazione Russa a Tbilisi Antonio Russo di Radio Radicale. Aveva scoperto una videocassetta con le sevizie dei militari russi contro i ceceni. La sua memoria non è diffusa come meriterebbe così come il suo lavoro che dopo molti anni è di drammatica attualità. L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Antonio Russo, il “radicale giornalista”

