Antonio Russo il radicale giornalista che raccontò la verità fino alla fine

Venticinque anni fa, in una strada di campagna alle porte di Tbilisi, in Georgia, veniva ritrovato il corpo senza vita di Antonio Russo. Giornalista di Radio Radicale, Russo era in missione per documentare la seconda guerra cecena. Aveva scoperto una videocassetta che mostrava le torture dei soldati russi contro i prigionieri ceceni: un documento che avrebbe potuto incrinare la propaganda del Cremlino. Non fece in tempo a diffonderlo. Il 16 ottobre del 2000, secondo ogni ricostruzione attendibile, fu ucciso dai servizi segreti della Federazione Russa. Oggi, nel podcast Quel che resta del giorno, Massimiliano Coccia dedica una puntata intensa e necessaria alla figura di questo reporter dimenticato, un uomo che incarnava l’essenza più pura del giornalismo radicale: libero, coraggioso, solitario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Antonio Russo, il radicale giornalista che raccontò la verità fino alla fine

