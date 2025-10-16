Antonio Rozzi intervistato da Maria con te | Medjugorje è stato il mio ospedale per l’anima

ROMA – «La guarigione è stata quotidiana: sono emerse ferite interiori che ho curato con la preghiera alla Madonna. Grazie a questo percorso ho ricominciato a giocare». È la coinvolgente testimonianza affidata dal calciatore Antonio Rozzi in esclusiva a Maria con te, settimanale mariano della San Paolo Periodici. «Esordii con la Lazio nel 2012 e, poco dopo, andai nelle giovanili del Real Madrid. Era la prima esperienza all’estero e avvertivo molta pressione. Pensai che le distrazioni mondane mi avrebbero aiutato, ma non fu così. Girai a vuoto per diverse stagioni senza riconoscermi più, mi sentivo “sporco”». 🔗 Leggi su Lopinionista.it

