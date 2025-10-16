Il papà di Kimi, che ieri ha rinnovato con la Mercedes, forza un posto di blocco nel circuito di Imola e rompe il ginocchio a un agente. Ora è indagato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravissime. Il silenzio del sindaco dem Panieri amareggia la polizia locale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Antonelli senior investe un vigile, il Pd tace