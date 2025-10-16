Antinelli dopo le parole in diretta Rai sui giornalisti uccisi a Gaza | La verità è l'unica via possibile
Alessandro Antinelli torna sulle parole pronunciate in diretta su Rai1 sui giornalisti uccisi a Gaza ricordando Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Ribadisce quanto affermato davanti alle telecamere e sottolinea che la verità sia la sola strada: "Chi non la segue o la deforma è perso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Antinelli, in tv, prima, durante e dopo il match con Israele ha raccontato l'ovvio. La solidarietà ai giornalisti palestinesi uccisi da Israele rappresenta la normalità in un paese che ancora crede nel concetto di patria, dignità e umanità. Ma l'Italia è un paese moral - facebook.com Vai su Facebook
Ho fatto cronaca degli incidenti avvenuto fuori dallo stadio. E ricordato i colleghi morti a Gaza. Dopo ti dico che continuerò a fare quello che faccio come lo faccio. - X Vai su X
