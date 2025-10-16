Antinelli dopo le parole in diretta Rai sui giornalisti uccisi a Gaza | La verità è l'unica via possibile

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Antinelli torna sulle parole pronunciate in diretta su Rai1 sui giornalisti uccisi a Gaza ricordando Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Ribadisce quanto affermato davanti alle telecamere e sottolinea che la verità sia la sola strada: "Chi non la segue o la deforma è perso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

antinelli dopo parole direttaAntinelli dopo le parole in diretta Rai sui giornalisti uccisi a Gaza: “La verità è l’unica via possibile” - Alessandro Antinelli torna sulle parole pronunciate in diretta su Rai1 sui giornalisti uccisi a Gaza ricordando Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ... Segnala fanpage.it

antinelli dopo parole direttaItalia-Israele, il giornalista Antinelli omaggia i colleghi morti a Gaza con un fiocco nero sulla giacca - Alessandro Antinelli spiega il fiocco nero sulla giacca dopo Italia- Da affaritaliani.it

antinelli dopo parole direttaAntinelli in diretta tv col fiocco nero per Italia-Israele: “È per i giornalisti morti per raccontare il genocidio” - Le notizie di cronaca sui colleghi feriti negli scontri a Udine gli offrono lo spunto per chiarire il significato di quella ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Antinelli Dopo Parole Diretta