Anticipazioni X Factor 2025 è tempo di Last Call | ultimo passo prima dei Live

Tutto pronto per una nuova puntata di X Factor. Stasera, giovedì 16 ottobre, i giudici tornano al tavolo per l’ultimo passo prima dei tanto agognati live: le Last Call. Un momento importantissimo, che segna la scelta definitiva delle squadre e, quindi, dei concorrenti ufficiali di questa edizione. “X Factor”, le anticipazioni delle Last Call. Archiviate le audizioni e le due sessioni di Bootcamp, per X Factor 2025 è tempo di entrare nel vivo e delineare le squadre pronte ad affrontare i Live. Il talent show apre quindi le porte alle Last Call, ultimo tassello prima della gara vera e propria, in cui gli aspiranti artisti dovranno esibirsi ancora una volta per guadagnarsi un posto tra i cantanti di questa edizione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni X Factor 2025, è tempo di Last Call: ultimo passo prima dei Live

Altre letture consigliate

X Factor 2025, Bootcamp seconda parte: le anticipazioni - Mauxa.com - facebook.com Vai su Facebook

#XFactor 2025, stasera la seconda parte dei Bootcamp. Le anticipazioni - X Vai su X

X Factor 2025: stasera su Sky è tempo di Last Call: i giudici sceglieranno le loro squadre e i concorrenti resteranno in 12 - 15 su Sky Uno e in streaming su NOW, torna X Factor 2025 con le Last Call, in cui ogni giudice formerà la propria squadra grazie al meccanismo delle sedie con gli switch. Da comingsoon.it

Anticipazioni X Factor 2025, è tempo di Last Call: ultimo passo prima dei Live - Archiviate le audizioni e le due sessioni di Bootcamp, per X Factor 2025 è tempo di entrare nel vivo e delineare le squadre pronte ad affrontare i Live. dilei.it scrive

X Factor 2025 Last Call 16 ottobre: la notte decisiva - Dopo settimane di audizioni che hanno tenuto incollati milioni di spettatori allo schermo, X Factor 2025 si ... Scrive lifestyleblog.it