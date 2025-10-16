Anticipazioni Amici 25 puntata del 19 ottobre | un assente e quattro allievi a rischio eliminazione

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è stata registrata la nuova puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 19 ottobre dalle 14 su Canale5. Stando alle anticipazioni, un ballerino è stato assente in studio: quattro allievi sarebbero finiti a rischio eliminazione. Attenzione spoiler. 🔗 Leggi su Fanpage.it

