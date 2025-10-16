Antica strada emerge dagli scavi in corso a Piazzale Tecchio? Cosa dice la Sovrintendenza
Dai lavori di scavo in corso a Piazzale Tecchio per la realizzazione della Linea 6 della Metro emerge quella che a prima vista sembrerebbe un'antica strada: un “acciottolato”, lungo circa 3 metri. L'acciottolatoL'acciottolato era utilizzato in età tardo-romana e poi nel Medioevo. Aveva durabilità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Antica strada emerge dagli scavi in corso a Piazzale Tecchio: la scoperta. Napoli non smette di stupire https://www.napolitoday.it/attualita/strada-antica-scavi-piazzale-tecchio.html - facebook.com Vai su Facebook
Sorpresa a Ostia Antica, dagli scavi emerge un antico bagno rituale ebraico - Si tratta di un bagno rituale ebraico (mikveh), emerso dagli scavi condotti nel Parco archeologico di ... Lo riporta romatoday.it
Dagli scavi di Ostia antica riemerge straordinario bagno rituale ebraico - Uno straordinario bagno rituale ebraico (mikveh), emerso dagli scavi condotti nel Parco archeologico di Ostia Antica nei mesi di giugno e agosto 2024, getta nuova luce sulla presenza ebraica ... Riporta adnkronos.com
Il bagno rituale ebraico riemerso dagli scavi di Ostia Antica - Uno straordinario bagno rituale ebraico (mikveh) è emerso dagli scavi condotti nel Parco archeologico di Ostia Antica nei mesi di giugno e agosto 2024. Si legge su ansa.it