Antibiotico resistenza urologi | Ora nuova stagione di consapevolezza e responsabilità

(Adnkronos) – "Dobbiamo intervenire subito, preservare l'efficacia delle terapie antibiotiche e promuovere una cultura di stewardship è oggi un dovere etico e clinico. L'urologia può e deve essere protagonista di questa battaglia". Lo ha detto Giuseppe Carrieri, presidente della Società italiana di urologia, nel suo intervento in occasione della conferenza 'Antibiotico-resistenze in Urologia', promossa dalla .