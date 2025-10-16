Ant solidarietà senza confini Martini | Vicini a chi soffre

Firenze, 16 ottobre 2025 – Tutto esaurito per il Charity Luxury Dinner, l’appuntamento di beneficenza più atteso della Fondazione ANT, curato dalla direttrice artistica Cristina Casamassimi. Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere il progetto Bimbi in ANT, che porta cure specialistiche e gratuite a casa dei bambini malati di tumore. A condurre l’iniziativa, Stefano Baragli e l’attrice Serena Martinelli, mentre a fare gli onori di casa sono stati Raffaella Pannuti, presidente nazionale di Fondazione ANT, e Simone Martini, delegato ANT Firenze. “È come sempre un piacere incontrarci a Firenze per una nuova occasione di solidarietà – ha sottolineato Pannuti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

