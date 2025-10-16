Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Processo Amato, nuova udienza: “Per l’ex medico i legami familiari erano catene, voleva liberarsene" ilrestodelcarlino.it
Giornalisti e giudici spariti internazionale.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-10-2025 ore 13:25 romadailynews.it
“Le bugie del mio ex marito sono dolorose ed estenuanti. Il suo libro finirà dritto in banca e io sono ... ilfattoquotidiano.it
Giovannini: “Green Deal non è strategia ambientalista ma economica” imolaoggi.it
Sacrifice: nuovo inno dei Worlds 2025, un omaggio ai nomi storici nerdpool.it
Nuovo ospedale Terni, Partito democratico: “Da Alternativa popolare solo falsità e insinuazioni. Dal sindaco ultimatum e minacce ma nulla di concreto”
"Il gruppo di AP, incapace di affrontare nel merito la questione dei servizi sanitari nel nostro t... ► ternitoday.it
Josephine Obossa nuovo asso del volley italiano? E la prossima estate senza Egonu…
Josephine Obossa ha incominciato con il turbo la nuova stagione, mettendo a segno 75 punti nelle tr... ► oasport.it
Ternana, una nuova settimana di festeggiamenti per il centenario rossoverde IL PROGRAMMA
Nuova settimana a tinte rossoverdi per la città di Terni, che continuerà a festeggiare il centenar... ► ternitoday.it
A Duino la regista americano palestinese Alia Yunis: "Pace fragile, le ferite sono profonde" (VIDEO)
Questa sera alle 20 il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico ospiterà Alia Yunis, regista, scrit... ► triesteprima.it
Tonali Juve: si inserisce un top club per il centrocampista! Pronta un’offerta monstre per strapparlo alla concorrenza, ecco cosa sta succedendo
di Redazione JuventusNews24Tonali Juve: un top club sulle tracce del centrocampista del Newcastle. P... ► juventusnews24.com
Noa e Avinatan, l'abbraccio dopo la prigionia
Noa Argamani e Avinatan Or erano solo due tra le migliaia di vittime della crudeltà di Hamas il 7 ot... ► tgcom24.mediaset.it
VIDEO Altrocioccolato, Guerri: "Da anni uno dei grandi eventi dell'autunno in Umbria"
Letizia Guerri, assessore al turismo, commercio e pari opportunità del Comune di Città di Castello... ► perugiatoday.it
ICare 2025, l’anestesia che trasforma evidenze in cura
Dal 23 al 25 ottobre la comunità dell’anestesia e dell’area critica si ritrova a Roma per Icare 202... ► sbircialanotizia.it
Nasce a Bari l’armadio solidale: abiti nuovi per ripartire
Oggi, 16 ottobre 2025, a Bari apre un guardaroba solidale con capi totalmente nuovi, nato dalla sin... ► sbircialanotizia.it
Messi Cup Inter, i nerazzurri sono l’unico club italiano presente nella competizione creata dall’otto volte Pallone d’Oro
di Redazione Inter News 24Messi Cup Inter, i nerazzurri unico club a rappresentare l’Italia per il t... ► internews24.com
Victoria's Secret, la sfilata 2025: chi c'era e cosa è successo
Le ali degli angeli di Victoria's Secret sono tornate a volare nella notte del 15 ottobre, quando a ... ► milleunadonna.it
Liberato lo scrittore palestinese Bassem Khandaqji: “Lottai contro l’occupazione di Israele, oggi serve altro”
Tra i prigionieri palestinesi liberati nell'accordo sul cessate il fuoco con Israele c'è anche lo s... ► fanpage.it
Presentata a Bruxelles la Europa Project Week, il primo Festival Italiano dei Progetti Europei
Tre giorni di expoforum, talk e seminari in arrivo a Firenze a marzo 2026: un evento totalmente ded... ► romadailynews.it
Pensioni: dal 2027 serviranno tre mesi in più per tutti, salvo che per attività gravose e usuranti
Roma, 16 ottobre 2025 – L’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali dal 2027 scatterà per tut... ► quotidiano.net
Tenuta di Castelporziano, arriva la certificazione FSC: è un modello di sostenibilità ambientale
La tenuta di Castelporziano ha attenuto al certificazione “Forest Stewardship Council” (FSC), l’or... ► romatoday.it
Totò e la sua Napoli: a Palazzo Reale un’inedita esposizione per Neapolis 2500
In occasione delle celebrazioni di Neapolis 2500, la Sala Belvedere del Palazzo Reale di Napoli ospi... ► periodicodaily.com
Andò a lavorare in cantiere col Rolex, ma lo perse nel calcestruzzo. Il capocantiere fa causa alla ditta, ma per i giudici deve pagare lui
Oltre al danno, la beffa per un capocantiere che aveva perso il suo Rolex nel calcestruzzo e spera... ► open.online
Giornata contro la fame nel mondo. La FAO celebra gli 80 anni dalla fondazione
L’impegno contro la fame nel mondo nel giorno in cui la FAO celebra gli 80 anni dalla fondazione. S... ► tv2000.it
Sezze, il direttivo del Tennis Club chiede l’intitolazione al Dottor A. Pontecorvi
ABBONATI A DAYITALIANEWS La direzione del Tennis Club Sezze ha presentato al Comune di Sezze (p... ► dayitalianews.com
Salerno, Carmine Mari protagonista del #Fuorifestival di Salerno Letteratura
Nuovo appuntamento con il #Fuorifestival di Salerno Letteratura. Il 22 ottobre alle ore 19, negli s... ► zon.it
Sanremo 2026 scalda i motori: 26 Big, 4 giovani e il ritorno della musica “di tutti”
Roma, 16 ottobre 2025 – Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Dal 24 al 28 febbraio 2026... ► quotidiano.net
Lega, Marcato su Vannacci: “Non è stato valore aggiunto”
“Su Vannacci io ho sempre avuto le idee chiare, ho sempre pensato e continuo a pensare che abbia po... ► lapresse.it
Omicidio Vassallo, domani a Salerno la seconda udienza del processo
Si terrà domani, 17 ottobre, la seconda udienza del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo. E ... ► salernotoday.it
Riapre dopo 9 anni dal sisma il museo di Camerino
Dopo nove anni di chiusura e un lungo percorso di restauri riapre il museo diocesano di Camerino, t... ► tv2000.it
«Valore Donna». Nate per vincere: capaci, uniche, indispensabili
C’è un filo che attraversa il tempo, invisibile e tenace che unisce le donne di ieri a quelle di og... ► laverita.info
Un morto e più di cento feriti dopo una grande manifestazione a Lima, in Perù
Una persona è morta e più di cento sono rimaste ferite negli scontri scoppiati a Lima, nella notte... ► internazionale.it
EP. 3: After the Hunt, Eddington, Squali. La Festa del Cinema di Roma 2025
Ascolta il podcast Visioni su SpotifyNella puntata di oggi parleremo di After the Hunt - Dopo la c... ► today.it
Sanremo 2026 sarà il più affollato di sempre: Carlo Conti trasforma il festival in un kolossal
Sanremo 2026 si prepara ad accogliere 26 big sul palco dell’Ariston, un numero che segna un increme... ► cultweb.it
Usa a Giappone: stop importazioni di energia dalla Russia
Gli Stati Uniti sollecitano il Giappone a interrompere l'import di risorse energetiche dalla Russia.... ► imolaoggi.it
“Bast… Ve l’avevo detto”. Maria Luisa Ramponi, cosa è successo con i carabinieri dopo l’esplosione
Si è scoperta la frase che, secondo quanto riportato da Il Mattino di Padova, Maria Luisa Ramponi a... ► caffeinamagazine.it
Al Circolo Lauria apre il villaggio della salute, tre giorni di “palestra” all’aperto
Il Lauria una palestra all'aperto per tre giorni e tanta animazione ed aspetti culturali e sanitar... ► palermotoday.it
Caduta giunta di Albano, l’ombra delle divisioni su termovalorizzatore: “Forse pressioni da Pd favorevole a inceneritore”
Il Comune di Albano Laziale ha espresso parere negativo al termovalorizzatore di Roma a Santa Palom... ► fanpage.it
Ucraina, attacchi russi su infrastrutture energetiche e civili
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su Telegram, ha denunciato un massiccio attacco russo ne... ► lapresse.it
MotoGP in tv, GP Australia 2025: orari 17 ottobre, streaming, programma Sky e TV8
Domani, venerdì 17 ottobre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Australia, di... ► oasport.it
Napoli, al via lo sportello Info infanzia a Ponticelli
Ha aperto oggi a Ponticelli lo sportello “Info-infanzia”, un nuovo punto informativo gratuito pensat... ► periodicodaily.com
Vico Alleria al Teatro Palapartenope con “Social Attack – Se i social sparissero domani?”
Il collettivo comico dei milioni di click torna a Napoli il 12 dicembre con uno show satirico, musi... ► spettacolo.periodico
Moda, le nuove generazioni ridefiniscono il lusso
Roma, 16 ottobre 2025 – Il lusso cambia volto. Le nuove generazioni lo vogliono sostenibile, access... ► quotidiano.net
Grande Fratello, Jonas Pepe e i suoi dilemmi amorosi: sceglierà Rasha o Giulia?
Giulia Saponariu e Rasha Younes hanno destato la curiosità di Jonas Pepe nella casa del Grande Frate... ► comingsoon.it
Regionali Puglia 2025, nella Casa Riformista con i Popolari c'è Angelo Ianzano
L’ex vice sindaco di San Marco in Lamis, Angelo Ianzano, è candidato alle elezioni regionali del 2... ► foggiatoday.it
Arrestata la coppia vip: il caos in strada, poi la rissa e l’intervento della polizia
Un’ambulanza della Croce Rossa stava raggiungendo un ferito lungo i viali di Bologna quando, all’im... ► caffeinamagazine.it
Femminicidio Milano, parla l'amica di Pamela Genini: "Aveva paura dell'ex"
Nicole Limonta racconta le minacce ricevute in passato dall'amica Pamela Genini, uccisa ieri nella s... ► tgcom24.mediaset.it
San Lorenzo, lo storico club argentino da cui il Napoli prese Lavezzi, rischia il fallimento
Il San Lorenzo, storico club argentino da cui il Napoli acquistò Ezequiel Lavezzi e che in passato ... ► ilnapolista.it
"Guardia medica pediatrica, c'è la legge ma Arezzo è esclusa dalla sperimentazione"
“La sperimentazione prenderà il via, ma la provincia di Arezzo sarà esclusa dalla possibilità di t... ► arezzonotizie.it
Palermo commossa e indignata, è il giorno dell'ultimo saluto al ventenne Taormina: “Paolo vive!”
Un lungo applauso ha accompagnato il feretro di Paolo Taormina fuori dalla Cattedrale di Palermo . C... ► gazzettadelsud.it
Prezzo della spesa in aumento, 343 euro in più per il cibo: è colpa dell’inflazione
L’inflazione rallenta nei numeri ufficiali, ma non nel carrello della spesa. A confermarlo è l’an... ► quifinanza.it
Oroscopo Paolo Fox del 17 ottobre 2025: le previsioni
Le previsioni di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del 17 ottobre 2025: scopriamo ... ► chietitoday.it
Francesco Totti e Chanel, tensioni per “Pechino Express”: l’indiscrezione
Zaino in spalla, scarpe comode e tanta voglia di mettersi in gioco: Chanel Totti è pronta a partire... ► dilei.it
Cannobio, a teatro arriva "Pane e zucchero"
Sabato 18 ottobre, alle 21, sul palco del Teatro di Cannobio va in scena lo spettacolo "Pane e zuc... ► novaratoday.it
Ultim’ora Vlahovic, Tudor rassegnato: la Juve è nei guai
Alla Juventus si respira un’aria pesante: la rassegnazione di Igor Tudor su Dusan Vlahovic è ormai ... ► glieroidelcalcio.com
VIDEO A Città di Castello torna "Altrocioccolato"
Intervista a Roberto Colombo in occasione della presentazione di “Altrocioccolato” in programma a ... ► perugiatoday.it
Cerimonia per 80 anni Fao, l'arrivo di Papa Leone accolto dagli applausi – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 L'arrivo di Papa Leone XIV alla Fao in occasione dell'80° an... ► open.online
Toni Belfatto vince Chokolashow: il dermopigmentista abruzzese trionfa nel principato di Monaco
Toni Belfatto vince la seconda edizione dell’evento benefico Chokolashow al Principato di Monaco. ... ► chietitoday.it
Mauro Bressan: “Ero con Allegri in ritiro, mi portò a scommettere sui cavalli. Sapeva quelli buoni”
Bressan racconta il carattere e le passioni di Allegri con il quale ha condiviso lo spogliatoio del... ► fanpage.it
Calciomercato Juve: il Marsiglia bussa alla porta, Benatia e De Zerbi fiutano questo colpo dai bianconeri. L’indiscrezione dalla Francia non lascia dubbi
di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve: il Marsiglia fiuta questo colpo dai bianconeri in vis... ► juventusnews24.com
Olio EVO a prezzi stracciati, scatta l'allarme di Italia Olivicola e CIA: “Rischio frodi altissimo”
Olio extravergine d’oliva, dichiarato come “italiano”, venduto all’ingrosso a 7,7 euro e anche a 7... ► foggiatoday.it
Papa Leone per 80 anni Fao lancia appello al mondo: obiettivo “fame zero” è possibile
L’obiettivo “fame zero” è possibile solo con una reale volontà. Papa Leone intervenuto alla Fao lan... ► tv2000.it
Torino Napoli, mossa a sorpresa di Conte: scende lui in campo dal 1?
Il Napoli di Antonio Conte si sta preparando per la trasferta contro il Torino ma occhio alle ultim... ► spazionapoli.it
Come la Cina contribuisce a sicurezza alimentare mondiale sostenendo saldamente la propria “ciotola di riso”
Quando l’Amministrazione nazionale cinese per le riserve alimentari e strategiche (NFSRA) ha affer... ► romadailynews.it
Blocca un’ambulanza in servizio e afferra un’operatrice per il collo. Arrestato Luca Vildoza: la follia del play della Virtus Bologna con la moglie
Ha ostruito volontariamente una ambulanza con la sua auto, che stava viaggiando per Bologna a sire... ► open.online
Pierburg (Rheinmetall) in vendita, lavoratori in stato di mobilitazione permanente
“No alla vendita a scatola chiusa. Il Governo apra subito il tavolo di crisi nazionale” la richies... ► chietitoday.it
Pescara, liceo Marconi evacuato per sospetta fuga ammoniaca
Il 15 ottobre a Pescara è scattato il protocollo per le maxi emergenze al liceo statale Marconi dopo... ► tg24.sky.it
Infortunati Milan, il punto: oggi controlli per due calciatori. Contrattempo Pulisic
La sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali ha lasciato in eredità al Milan di Massimili... ► pianetamilan.it