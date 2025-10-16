Anita Mazzotta rientrerà nella casa del Grande Fratello? Cosa sappiamo sull'ipotesi del suo ritorno

Anita Mazzotta ha abbandonato la casa del Grande Fratello per motivi personali. Alcune fonti contattate da Fanpage.it hanno tracciato lo scenario attuale: la concorrente non è ancora del tutto fuori dal reality condotto da Simona Ventura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

