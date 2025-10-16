Animali vaganti in Alta Irpinia | intervento di contrasto dell’Asl

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l’azione di contrasto al fenomeno degli animali vaganti nell’area dell’Alta Irpinia. Nelle prime ore del 12 ottobre scorso, su segnalazione dei Carabinieri forestali di Sant’Angelo dei Lombardi, il Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino è intervenuto nel comune di Aquilonia per una mandria di bovini che si era introdotta in una proprietà privata. Dagli accertamenti è emerso che la maggior parte dei capi era riferibile a un allevamento del territorio, la cui mandria era già stata confiscata con Ordinanza Regionale nel corso delle operazioni del 15 maggio di quest’anno, coordinate dalla Prefettura di Avellino con il coinvolgimento dei Centri di riferimento regionali, del Servizio Veterinario dell’ASL e di tutte le Forze dell’Ordine provinciali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

