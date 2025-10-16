Anguissa sempre più conferme sul suo futuro

Frank Anguissa è stato dato per fortemente partente la scorsa estate, salvo poi restare in azzurro e, addirittura, si parla di un possibile rinnovo per lui. I partenopei vorrebbero allungare ulteriormente il tempo insieme Rinnovo vicino? Per Frank Zambo Anguissa si avvicina, sempre più, il possibile rinnovo con i partenopei. Il classe ’95, che compirà . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Romano: “Anguissa, rinnovo ai dettagli finali. Ha scelto il Napoli con decisione” L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato sul proprio canale YouTube le ultime novità sul rinnovo di Frank Zambo Anguissa con il Napoli, confermando che l’accordo è - facebook.com Vai su Facebook

#NapoliGenoa 2-1 33’ #Ekhator (GEN), 57’ #Anguissa (NAP), 75’ #Hojlund (NAP) Il #Napoli si conferma in testa alla classifica, superando in rimonta un ostico #Genoa. Da segnalare il primo gol stagionale per il 2006 Ekhator. - X Vai su X

Anguissa, sempre più conferme sul suo futuro - Frank Anguissa è stato dato per fortemente partente la scorsa estate, salvo poi restare in azzurro e, addirittura, si parla di un possibile rinnovo per ... Da dailynews24.it

Anguissa-Napoli in arrivo la fumata bianca per il rinnovo (Romano) - Anguissa rinnova con il Napoli: accordo vicino, ultimi dettagli da definire. Segnala ilnapolista.it

Anguissa Napoli, rinnovo sempre più vicino: le cifre e i dettagli - Ecco le ultime novità Il legame tra Anguissa e il Napoli è destinato a proseguire ancora a lu ... Da calcionews24.com