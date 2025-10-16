anguissa napoli in arrivo la fumata bianca per il rinnovo romano

Anguissa rinnova finalmente con il Napoli? Se ne parlava da tempo e ora sta per diventare realtà: restano da definire solo gli ultimi dettagli. Il rinnovo di Anguissa è ai dettagli. Fabrizio Romano ha raccontato sul suo canale YouTube: « Vorrei partire dalla conferma di quanto vi avevo anticipato la scorsa settimana: il rinnovo di Frank Zambo Anguissa con il Napoli è imminente. Già settimana scorsa vi raccontavo come, nonostante i corteggiamenti estivi, la sua intenzione fosse quella di rimanere a Napoli. Ora il rinnovo è nella fase finale, tra scambio di documenti e verifica di clausole e dettagli legali, come spesso accade nei contratti del club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

