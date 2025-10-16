Roma, 16 ottobre 2025 – L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) si conferma protagonista indiscussa dell’ecosistema innovativo italiano, assumendo il ruolo di partner strategico per l’Area Startup del prestigioso Como Lake 2025, il Digital Innovation Forum in programma dal 14 al 17 ottobre presso Villa Erba a Cernobbio. Questo impegno rafforza il posizionamento di ANGI come catalizzatore di talenti under 40, promuovendo un dialogo globale tra imprese, università, istituzioni, startup e fondi di investimento per accelerare la transizione digitale e sostenibile del Paese. In un’edizione che si annuncia come crocevia internazionale per l’innovazione – con focus su intelligenza artificiale, sostenibilità e collaborazioni pubblico-private – ANGI porta la voce dei giovani innovatori italiani, valorizzando le eccellenze made in Italy e favorendo sinergie concrete per lo sviluppo economico nazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - ANGI al Como Lake 2025: celebrati i giovani talenti per un’Italia digitale e sostenibile