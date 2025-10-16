Angelo Izzo laureato in Giurisprudenza la tesi di uno degli assassini del massacro del Circeo

16 ott 2025

Con una tesi intitolata "Il lato oscuro dell'illuminismo giuridico", Angelo Izzo, condannato a due ergastoli per il massacro del Circeo e per il duplice omicidio di Ferrazzano, si è laureato in Giurisprudenza nel carcere di Velletri all'Università di Roma Tre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

