Angelo Di Costanzo entra a far parte della Lega
Angelo Di Costanzo, sindaco di Alvignano ed ex presidente della Provincia di Caserta, nonché candidato alla guida dell'Ente alle ultime elezioni, ha deciso di aderire alla Lega. Si allontana da Forza Italia e abbraccia la causa del Carroccio.Un ingresso salutato dai vicecoordinatori provinciali. 🔗 Leggi su Casertanews.it
