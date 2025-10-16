Angelo Di Costanzo entra a far parte della Lega

Casertanews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelo Di Costanzo, sindaco di Alvignano ed ex presidente della Provincia di Caserta, nonché candidato alla guida dell'Ente alle ultime elezioni, ha deciso di aderire alla Lega. Si allontana da Forza Italia e abbraccia la causa del Carroccio.Un ingresso salutato dai vicecoordinatori provinciali. 🔗 Leggi su Casertanews.it

