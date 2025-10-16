Angelo ad Affari Tuoi accetta l'offerta del dottore | Voglio andare sul sicuro le parole prima della beffa

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Angelo del Molise nessun grosso lieto fine. Il pacchista di Affari Tuoi di stasera, dopo aver cambiato il suo pacco da 0 euro, ne aveva pescato uno da 30mila euro: sul finale, però, ha accettato l'assegno del dottore. "Voglio andare sul sicuro", le parole prima della beffa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

