Milano, 16 ottobre 2025 – Angelina Mango è tornata. Sarà che è stata di recente inserita nella lista dei papabili partecipanti in gara al Festival di Sanremo 2026, sarà che il suo duetto di qualche settimana fa con Olly al di lui live all’Ippodromo di Milano ha fatto esplodere i cuori di milioni di fan: l’atmosfera si stava facendo frizzantina. Ed eccolo, finalmente, il disco di Angelina Mango. Un disco che arriva 12 mesi dopo la sua decisione, costretta da problemi di salute, di prendersi una pausa dalle scene. Adesso la cantautrice di Lagonegro è tornata con ‘Caramè’, un nuovo album. ‘La vita va presa a morsi’ è il titolo di una delle canzoni contenute nella tracklist e questo dice tutto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Angelina Mango, uscito il nuovo disco a sorpresa: è tornata con ‘Caramè’