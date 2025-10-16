Angelina Mango torna con Caramé | il nuovo album pubblicato a sorpresa
Dopo mesi di silenzio e un lungo periodo di pausa, Angelina Mango è tornata. Lo ha fatto senza annunci, pubblicando a sorpresa il nuovo album Caramé, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Un ritorno che segna la fine di un anno e mezzo di assenza, da quel Poké melodrama che l’aveva consacrata tra le voci più originali della nuova scena cantautorale italiana. Un diario musicale tra intimità e rinascita. “ Ho scritto quindici canzoni più una ”, ha raccontato la cantautrice, presentando il disco con la naturalezza di chi è tornata a respirare la musica come una necessità. Caramé (Latarma Records ADA Music Italy) è un album intimo e spontaneo, una raccolta di sedici tracce che attraversano un anno di vita e di emozioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
