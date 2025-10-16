Angelina Mango torna con ' Caramè' il nuovo album che ha un po' di Bologna
Angelina Mango è tornata, e c’è anche un po’ di Bologna nel suo nuovo album pubblicato a sorpresa ‘Caramè’. Giovedì la cantante, che dopo lo stop dalla musica si è iscritta all’università di Bologna e ha iniziato una nuova fase della sua vita tra i portici e le due torri, ha annunciato il terzo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
