Angelina Mango torna con ' Caramè' il nuovo album che ha un po' di Bologna

Bolognatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelina Mango è tornata, e c’è anche un po’ di Bologna nel suo nuovo album pubblicato a sorpresa ‘Caramè’. Giovedì la cantante, che dopo lo stop dalla musica si è iscritta all’università di Bologna e ha iniziato una nuova fase della sua vita tra i portici e le due torri, ha annunciato il terzo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

