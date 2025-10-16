Angelina Mango torna a sorpresa il nuovo album dopo la pausa per pensare alla mia salute | come si è ripresentata ai fan
Si intitola Caramé il nuovo album di Angelina Mango, rilasciato tutto e a sorpresa. Dopo una lunga pausa dalle scene a causa di svariati motivi personali, la figlia d’arte, ex vincitrice della sezione canto di Amici, nonché dell’edizione 2024 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, torna a presentarsi al proprio pubblico. Una pausa la sua che non ha affatto attenuato l’hype per il suo ritorno, tant’è che ha ricevuto un’autentica ovazione quando si è manifestata solo qualche settimana fa sul palco di Olly per cantare la hit Per due come noi. Non un singolo ad anticipare l’album, nemmeno una cover di una rivista specializzata o un countdown su Instagram per alimentare il fuoco nei cuori dei fans. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Angelina Mango è tornata! Esce a sorpresa il nuovo album “Caramè” - facebook.com Vai su Facebook
Angelina Mango, il ritorno a sorpresa: il nuovo album è “caramé” - X Vai su X
Angelina Mango torna a sorpresa con il nuovo album “Caramè”: “ho scritto quindici canzoni più una”. La tracklist - Boom: Angelina Mango è tornata a sorpresa con un nuovo album dal titolo "Caramè". Scrive superguidatv.it
Angelina Mango, l’annuncio a sopresa: torna con un nuovo album - Angelina Mango torna con il nuovo album "Caramè": 16 brani inediti dopo un anno di pausa per motivi di salute. Riporta donnaglamour.it
Angelina Mango, il nuovo album caramé dal 16 ottobre fuori ovunque - Angelina Mango torna a emozionare il pubblico con caramé, il suo nuovo album pubblicato a sorpresa su tutte le piattaforme digitali ... Riporta tvserial.it