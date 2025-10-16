Angelina Mango torna a sorpresa con l’album Caramè libiam

Angelina Mango è tornata, così, di botto. È tornata da artista pura qual è, tirando fuori un album intero, da lei scritto e da lei prodotto. Di giovedì pomeriggio, fregandosene delle regole. Quello del non stare nelle regole, del resto, è una caratteristica degli artisti, Angelina l’ha già dimostrato quando ormai oltre un anno fa ha deciso di fermarsi, senza annunci, senza spiegazioni. Oggi torna e torna non puntando alle classifiche, le sarebbe bastato aspettare qualche ora, uscire dopo l’una di notte, e probabilmente settimana prossima sarebbe stata senza problemi in testa alla classifica, capitalizzando la curiosità di questo ritorno senza annunci e spoiler non può che portare con sé. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Angelina Mango torna a sorpresa con l’album Caramè, libiam

