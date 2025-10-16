Angelina Mango torna a sorpresa con il nuovo album Caramè | ho scritto quindici canzoni più una La tracklist

Senza alcun preavviso Angelina Mango è tornata! La cantante di Amici, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con “La noia” ha pubblicato il 16 ottobre 2025 a sorpresa un nuovo album di inediti dal titolo “Caramè”. Un ritorno che ha sorpreso tutti, ma che fa bene al cuore. Angelina Mango rompe il silenzio nel nuovo album “Caramè”. “ Ho scritto quindici canzoni più una “. Con queste parole Angelina Mango ha annunciato sui social l’uscita del nuovo disco di inediti “ Caramè “. Nessun comunicato stampa, nessun preavviso social, niente di tutto questo. In un’epoca in cui social sembrano dettare legge in tutto, Angelina non segue le regole con il lancio più bello dell’anno per un disco di inediti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

