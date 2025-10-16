Angelina Mango torna a sorpresa con il nuovo album Caramè | ho scritto quindici canzoni più una La tracklist

Superguidatv.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Senza alcun preavviso Angelina Mango è tornata! La cantante di Amici, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con “La noia” ha pubblicato il 16 ottobre 2025 a sorpresa un nuovo album di inediti dal titolo “Caramè”. Un ritorno che ha sorpreso tutti, ma che fa bene al cuore. Angelina Mango rompe il silenzio nel nuovo album “Caramè”. “ Ho scritto quindici canzoni più una “. Con queste parole Angelina Mango ha annunciato sui social l’uscita del nuovo disco di inediti “ Caramè “. Nessun comunicato stampa, nessun preavviso social, niente di tutto questo. In un’epoca in cui social sembrano dettare legge in tutto, Angelina non segue le regole con il lancio più bello dell’anno per un disco di inediti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

angelina mango torna a sorpresa con il nuovo album caram232 ho scritto quindici canzoni pi249 una la tracklist

© Superguidatv.it - Angelina Mango torna a sorpresa con il nuovo album “Caramè”: “ho scritto quindici canzoni più una”. La tracklist

News recenti che potrebbero piacerti

angelina mango torna sorpresaAngelina Mango pubblica a sorpresa un nuovo album dopo un anno di stop - Ho scritto quindici canzoni più una", dice l'artista presentando 'caramé', apparso oggi su tutte le piattaforme digitali. Si legge su msn.com

angelina mango torna sorpresaAngelina Mango, l’annuncio a sopresa: torna con un nuovo album - Angelina Mango torna con il nuovo album "Caramè": 16 brani inediti dopo un anno di pausa per motivi di salute. Segnala donnaglamour.it

Angelina Mango torna a sorpresa, il nuovo album dopo la pausa «per pensare alla mia salute»: come si è ripresentata ai fan - L'ultima uscita pubblica della figlia d'arte dopo l'annuncio dello stop al tour dello scorso ottobre, qualche settimana fa al concerto di Olly ... Da open.online

Cerca Video su questo argomento: Angelina Mango Torna Sorpresa