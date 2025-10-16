E' tornata! Dopo un anno e mezzo di stop Angelina Mango ha pubblicato un album con ben 16 nuove canzoni. L'annuncio ha lasciato sgomenti tutti, ma piacevolmente sorpresi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Angelina Mango sorprende i fan: oggi esce il suo nuovo album, Caramé