Angelina Mango ritorno a sorpresa con il nuovo album

«Ho scritto quindici canzoni +1». Poi una carrellata di foto che la ritraggono sorridente e impegnata in studio a registrare le canzoni che ha inserito nel nuovo album. Si chiama Caramé ed è questa la sorpresa che Angelina Mango ha voluto fare ai propri fan, annunciando su Instagram l'uscita del disco su tutte le piattaforme digitali per Latarma Records ADA Music Italy. A commentare il post, subito assaltato dai follower, anche cantanti del calibro di Emma Marrone, Jovanotti e Olly, vincitore della scorsa edizione di Sanremo, quella successiva al successo dell'artista. All'interno dell'album grande spazio alle collaborazioni.

