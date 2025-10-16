Angelina Mango pubblica il nuovo album a sorpresa | ecco caramé dopo un anno di pausa

Angelina Mango, a un anno dalla lettera in cui annunciava l'annullamento del tour italiano ed europeo, è ritornata a sorpresa con il suo nuovo album dal titolo caramé. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Angelina Mango pubblica a sorpresa un nuovo album dopo un anno di stop - X Vai su X

Nuovo successo femminile dopo quello di Angelina Mango? - facebook.com Vai su Facebook

Angelina Mango pubblica a sorpresa un nuovo album dopo un anno di stop - Ho scritto quindici canzoni più una", dice l'artista presentando 'caramé', apparso oggi su tutte le piattaforme digitali. Si legge su huffingtonpost.it

Angelina Mango pubblica a sorpresa il suo nuovo album - Il disco, che comprende 16 canzoni, è stato annunciato con un post sui social e questa bellissima notizia ha ... Come scrive novella2000.it

Angelina Mango, ritorno a sorpresa dopo un anno: il nuovo album e l'ipotesi Sanremo 2026 - Era sparita nel nulla, dal nulla, e dal nulla è tornata: Angelina Mango ha rotto il lungo silenzio nel quale si era rintanata oltre un anno fa, quando annullò il suo tour nei club per una ... Segnala msn.com