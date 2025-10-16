Angelina Mango pubblica il nuovo album a sorpresa | ecco caramé dopo un anno di pausa

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelina Mango, a un anno dalla lettera in cui annunciava l'annullamento del tour italiano ed europeo, è ritornata a sorpresa con il suo nuovo album dal titolo caramé. 🔗 Leggi su Fanpage.it

