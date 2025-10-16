Angelina Mango nuovo look e vita a Bologna | la cantante riappare in via Indipendenza | FOTO
Un grande sorriso, un taglio nuovo con sfumature rosse come il fuoco e la normalità di una passeggiata sotto i portici di Bologna, fermata da un ragazzo che le ha chiesto una foto insieme. La rivediamo comparire sui social così Angelina Mango, amatissima e giovanissima cantante che giovedì ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Angelina Mango riappare a Bologna con un nuovo look e il ritrovato sorriso, un ritorno a sorpresa - Angelina Mango oggi: nuovo look rosso fuoco, vita a Bologna e ritorno con l’album “caramé” dopo un anno di silenzio. Scrive alfemminile.com
Angelina Mango torna a sorpresa con il nuovo album "Caramè". Il nuovo look e la vita a Bologna, ecco come sta oggi la cantante - Dopo un anno di pausa dai riflettori, la vincitrice di Amici 2023 torna sulla scena musicale con un nuovo progetto discografico ... Riporta corrieredellumbria.it
Angelina Mango, il nuovo look e la dediva che cambia tutto: "Il futuro è nei tuoi occhi…" - Un messaggio che svela la sua rinascita ... Si legge su spettacoli.tiscali.it