Angelina Mango nuovo look e vita a Bologna | la cantante riappare in via Indipendenza | FOTO

Bolognatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grande sorriso, un taglio nuovo con sfumature rosse come il fuoco e la normalità di una passeggiata sotto i portici di Bologna, fermata da un ragazzo che le ha chiesto una foto insieme. La rivediamo comparire sui social così Angelina Mango, amatissima e giovanissima cantante che giovedì ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

angelina mango nuovo lookAngelina Mango riappare a Bologna con un nuovo look e il ritrovato sorriso, un ritorno a sorpresa - Angelina Mango oggi: nuovo look rosso fuoco, vita a Bologna e ritorno con l’album “caramé” dopo un anno di silenzio. Scrive alfemminile.com

angelina mango nuovo lookAngelina Mango torna a sorpresa con il nuovo album "Caramè". Il nuovo look e la vita a Bologna, ecco come sta oggi la cantante - Dopo un anno di pausa dai riflettori, la vincitrice di Amici 2023 torna sulla scena musicale con un nuovo progetto discografico ... Riporta corrieredellumbria.it

angelina mango nuovo lookAngelina Mango, il nuovo look e la dediva che cambia tutto: "Il futuro è nei tuoi occhi…" - Un messaggio che svela la sua rinascita ... Si legge su spettacoli.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Angelina Mango Nuovo Look