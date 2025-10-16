Angelina Mango il ritorno con Caramé | un album che segna una nuova tappa artistica

Personaggi tv. Dopo un periodo di silenzio durato oltre un anno, Angelina Mango fa il suo ritorno sulla scena musicale italiana. La cantautrice sceglie la strada della sorpresa, con una pubblicazione senza preavviso che ha mandato i fan in visibilio generando tantissime reazioni. Leggi anche: Cecilia e Ignazio genitori, la lieta notizia poco fa: come hanno chiamato la bimba L’ascesa sorprendente di Angelina Mango. Sin dal suo ingresso nel mondo della musica, Angelina Mango ha dimostrato un talento inarrestabile e una capacità di trasformarsi che ha catturato l’attenzione di critica e pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Angelina Mango, il ritorno con “Caramé”: un album che segna una nuova tappa artistica

