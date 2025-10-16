Angelina Mango | Ho scritto 15 canzoni + 1 Ritorno a Sanremo? Il nuovo disco Caramé fa sognare i fan
Frangetta sbarazzina, capelli scurissimi e un sorriso che illumina tutto: Angelina Mango è tornata. Dopo un lungo stop la vincitrice di Sanremo 2024 è riapparsa su Instagram con un. 🔗 Leggi su Leggo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Angelina Mango pubblica a sorpresa un nuovo album dopo un anno di stop - X Vai su X
Nuovo successo femminile dopo quello di Angelina Mango? - facebook.com Vai su Facebook
Angelina Mango: «Ho scritto 15 canzoni + 1». Ritorno a Sanremo? Il nuovo disco Caramé fa sognare i fan - Frangetta sbarazzina, capelli scurissimi e un sorriso che illumina tutto: Angelina Mango è tornata. Lo riporta msn.com
Angelina Mango, ascolta il nuovo album uscito a sorpresa oggi ‘Caramé’ - “Non sono una star nemmeno per sbaglio, sono matricola a vita” ... Si legge su rollingstone.it
Angelina Mango pubblica a sorpresa un nuovo album dopo un anno di stop - Ho scritto quindici canzoni più una", dice l'artista presentando 'caramé', apparso oggi su tutte le piattaforme digitali. msn.com scrive