Angelina Mango fuori a sopresa il nuovo album ‘Caramè’

“ Ho scritto quindici canzoni più una ”. Così Angelina Mango presenta ‘Caramé’, il suo nuovo album che giovedì, a sorpresa, è apparso su tutte le piattaforme digitali. ‘Caramé’ (Latarma RecordsDistribuzione ADA Music Italy), fin dal titolo, è un album sincero, spontaneo e sperimentale insieme, che appare inaspettato negli ascolti del pubblico; un titolo esplicito, che diventa la decorazione di una torta con cui gli amici ti sorprendono, l’inizio di una lettera rivolta a se stessa che non rimane chiusa in un cassetto, ma che esplode in un collage di immagini che rappresentano emozioni, pensieri, momenti vissuti da Nina, ma che toccano tutti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Angelina Mango, fuori a sopresa il nuovo album ‘Caramè’

