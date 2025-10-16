Angelina Mango esce a sorpresa il nuovo album | cosa significa Caramé
Angelina Mango ha sorpreso tutti con la pubblicazione del suo nuovo album: Caramé. Il disco è di colpo apparso su tutte le piattaforme digitali, in una fase che molti ritenevano essere di lento ritorno sulle scene per la vincitrice di Sanremo. E invece ecco il lancio dimesso ma decisamente vincente: “Ho scritto quindici canzoni più una”. Attraverso la musica, la giovane ha deciso di raccontarsi in questa fase tanto ricca di sfumature. Un lavoro sincero e spontaneo, fin dal titolo, così presentato: “L’inizio di una lettera rivolta a se stessa che non rimane chiusa in un cassetto, ma che esplode in un collage di immagini che rappresentano emozioni, pensieri, momenti vissuti da Nina, ma che toccano tutti ”. 🔗 Leggi su Dilei.it
