Angelina Mango è tornata pubblicato a sorpresa l' album Caramè

«Ho scritto quindici canzoni più una», così Angelina Mango presenta Caramé, il suo nuovo album che è apparso sulle piattaforme digitali, interrompendo il lungo periodo di pausa iniziato lo scorso anno. Ancora una volta la musica è al centro del mondo di Angelina, è la lingua che ha scelto per raccontarsi e le 16 tracce scandiscono, infatti, questo suo ultimo anno e lo trasformano in una playlist. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Angelina Mango è tornata, pubblicato (a sorpresa) l'album “Caramè”

