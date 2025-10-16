Angelina Mango con Caramé | un diario musicale intimo e sincero

La cantautrice Angelina Mango ha sorpreso il panorama musicale italiano con la pubblicazione inattesa del suo nuovo album, “Caramé”, apparso oggi, giovedì 16 ottobre 2025, su tutte le piattaforme digitali. L’artista, reduce da un anno di grande successo e crescita personale, condensa sedici nuove tracce – da lei stessa definite “quindici canzoni più una” – in un’opera che funge da sincero diario sonoro, trasformando esperienze intime e collettive in una playlist immediata e coinvolgente. Il progetto discografico (Latarma RecordsDistribuzione ADA Music Italy) si configura come un lavoro sperimentale e spontaneo, mantenendo la musica al centro del mondo espressivo di Angelina Mango. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Angelina Mango con “Caramé”: un diario musicale intimo e sincero

