Angelina Mango | album a sorpresa e nuovo look

Un disco a sorpresa uscito oggi senza annunci, un album cantautoriale realizzato quasi artigianalmente nella più totale riservatezza. Si intitola Caramè e viene raccontato da Angelina Mango come un album sincero, spontaneo e sperimentale allo stesso tempo. A inquadrare il mood del nuovo disco anche la copertina che è un collage di diapositive della vita della cantautrice nel corso di quest’anno, immagini che raccontano la vita di studio, la composizione, l’amicizia, gli affetti. Insomma, un diario scritto a mano con tante storie da raccontare. Diventate canzoni. Che vengono presentate alla stampa così: Caramé sono anche le prime parole del disco: l’incipit di una lettera intima che si trasforma in presentazione, che apre questo viaggio di sincerità e costruzione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Angelina Mango: album a sorpresa e nuovo look

Leggi anche questi approfondimenti

Angelina Mango pubblica a sorpresa un nuovo album dopo un anno di stop - X Vai su X

Nuovo successo femminile dopo quello di Angelina Mango? - facebook.com Vai su Facebook

Angelina Mango pubblica il nuovo album a sorpresa: ecco caramé dopo un anno di pausa - Angelina Mango, a un anno dalla lettera in cui annunciava l'annullamento del tour italiano ed europeo, è ritornata a sorpresa con il suo nuovo album dal ... Da fanpage.it

Il ritorno di Angelina Mango: fuori a sorpresa l'album "caramè" - Si parlava da tempo del ritorno di Angelina Mango, che si era fermata a ottobre 2024, dopo la vittoria a Sanremo 2024 e la partecipazione all’Eurovision, interrompendo e annullando il resto del tour p ... Si legge su rockol.it

Angelina Mango, pubblicato a sorpresa il nuovo album "Caramé" - «Ho scritto quindici canzoni più una», così Angelina Mango presenta "Caramé", il suo nuovo album che è apparso sulle piattaforme digitali, interrompendo il lungo periodo di pausa iniziato lo scorso an ... Come scrive msn.com