Angelina Mango a sorpresa ecco Caramè il nuovo album!

Oggi è uscito a sorpresa il nuovo album di Angelina Mango intitolato Caramé. Questo progetto contiene 16 tracce, tutte scritte e prodotti dall’artista, e rappresenta il racconto del suo ultimo anno di vita, tra emozioni personali e collettive. L’album, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è stato descritto come spontaneo, autentico, sincero e sperimentale, con un forte tono intimo e di condivisione di esperienze. La tracklist include brani come “Caramé”, “7up”, “Le scarpe slacciate” e il duetto con Madame, “Ioeio”. Anche la copertina dell’album è molto significativa, composta da diapositive che documentano momenti di vita, studio, composizione e affetti quotidiani, trasformando L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

