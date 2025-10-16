Angeli&Demoni la mostra alla galleria Il Leone
Sabato 25 Ottobre s'inaugura una nuova mostra collettiva, dal titolo "Angeli e Demoni", presso la galleria "IL Leone" di via Aleardo Aleardi 12, Roma.La gallerista e curatrice Claudia Bevilacqua, ha puntato stavolta su uno dei temi più affascinanti e intriganti della storia umana, per offrirne. 🔗 Leggi su Romatoday.it
