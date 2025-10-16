«Che vita fortunata ho avuto il piacere di vivere, facendo la cosa che mi piace di più: recitare e intrattenere un grande pubblico in tutto il mondo». Sono le parole con cui Angela Lansbury, una delle attrici britanniche (naturalizzata statunitense) più amate del XX secolo, ha festeggiato uno dei suoi ultimi compleanni prima della morte, avvenuta l’11 ottobre 2022. Riguardando la sua carriera lunga più di sette decenni, fortunato è stato anche il pubblico di tutto il mondo che ha potuto ammirarne il talento su grande e piccolo schermo. Icona del genere crime nei panni di Jessica Fletcher, celebre Signora in giallo, oggi 16 ottobre 2025 avrebbe compiuto 100 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Angela Lansbury avrebbe 100 anni: non solo La signora in giallo, cinque film da recuperare