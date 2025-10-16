Angela Lansbury avrebbe 100 anni | non solo La signora in giallo cinque film da recuperare
«Che vita fortunata ho avuto il piacere di vivere, facendo la cosa che mi piace di più: recitare e intrattenere un grande pubblico in tutto il mondo». Sono le parole con cui Angela Lansbury, una delle attrici britanniche (naturalizzata statunitense) più amate del XX secolo, ha festeggiato uno dei suoi ultimi compleanni prima della morte, avvenuta l’11 ottobre 2022. Riguardando la sua carriera lunga più di sette decenni, fortunato è stato anche il pubblico di tutto il mondo che ha potuto ammirarne il talento su grande e piccolo schermo. Icona del genere crime nei panni di Jessica Fletcher, celebre Signora in giallo, oggi 16 ottobre 2025 avrebbe compiuto 100 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Argomenti simili trattati di recente
Sabato 18 ottobre, per festeggiare i 100 anni dalla nascita di Angela Lansbury, due appuntamenti speciali. Da non perdere! #angelalansbury #100anniversary - facebook.com Vai su Facebook
L’ 11 ottobre del 2022, a quasi 97 anni (li avrebbe compiuti di lì a pochi giorni) ci lascia Dame Angela Lansbury #AlmanaccoMercury #11ottobre #AngelaLansbury - X Vai su X
Angela Lansbury nasceva 100 anni fa: quando salvò sua figlia da Charles Manson, perché finì il primo matrimonio, 7 segreti - Sua madre era un'attrice di origini irlandesi, Moyna Macgill, che si esibiva regolarmente sui palcoscenici del West End (apparve anche in diversi f ... Da corriere.it
La "Signora in giallo" che veniva da Broadway: il talento senza età di Angela Lansbury - Il 16 ottobre 1925 a Londra nasceva l'attrice che ha dato il volto al personaggio di Jessica Fletcher nella serie tv ... Come scrive msn.com