Roma, 16 ott. Adnkronos Salute) - Tra sette giorni apre a Roma Icare 2025, il 79° Congresso nazionale della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti). L'appuntamento di riferimento per la comunità anestesiologica e dell'area critica riunirà professionisti, ricercatori ed esperti nazionali e internazionali per 3 giornate, dal 23 al 25 ottobre al Rome Marriott Park Hotel. Il programma, ad alta intensità scientifica - informa Siaarti in una nota - valorizza ricerca, formazione, aggiornamento e buona pratica clinica, ponendo particolare attenzione a medicina perioperatoria, terapia intensiva, emergenza-urgenza, gestione del dolore e implementazione delle linee guida. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Anestesisti Siaarti, a Roma congresso su ricerca, formazione e aggiornamento

